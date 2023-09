Miranda Kerr mamma super | in attesa del quarto figlio a 40 anni

(Di sabato 2 settembre 2023) La maternità è una gioia di cui non può più fare a meno: la modellaha annunciato di essere indel, il terzo con il marito Evan Spiegel. L’ex Angelo di Victoria’s Secret, oggi splendida 40enne, ha condiviso la sua gioia sui social, rivelando il sesso del bebé e sfoggiando orgogliosa il suo bellissimo pancione. Il dolce annuncio diUn’altra futura neosi unisce alla lista delle vip in dolcein questo 2023: la modellanon riesce a nascondere la gioia, ed ha annunciato di essere indel suo. Insieme alla notizia, sono arrivati degli scatti su Snapchat che la ...

... Timothy Daly, Austin Pendleton, Lainie Kazan, George Martin, George Morfogen, Kenny, Jean De ... Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes, Harvey Keitel, Bill Nunn, Robert, ...Tra le celebrities troviamo. L'under cut: altro taglio che si sposa perfettamente con i visi tondi. Importante è sfilare di molto le lunghezze laterali ed evitare eccessive scalature ...... Kit Harington, Taron Egerton, Dominic West, Emily Watson, Colin Morgan, Joanna Scanlan,... un film di Patrick Lussier, con Jensen Ackles, Jaime King,Smith, Betsy Rue, Edi Gathegi, Tom ...

Miranda Kerr, quarto figlio in arrivo Vanity Fair Italia

Miranda Kerr aspetta il suo quarto figlio. La modella 40enne ha condiviso la notizia su Snapchat rivelando di essere incinta di un altro maschio, il terzo con l'attuale marito. «Sono entusiasta di ...Miranda Kerr ha svelato la sua beauty routine: scopriamo come avere una pelle luminosa e pulita come quella della modella. La supermodella Miranda Kerr, 40 anni, è considerata una tra gli ex angeli di ...