Milano | tentato furto all’ex calciatore Vieri | la moglie Caracciolo | «Ho riconosciuto subito la tecnica Poi l’ho rivista»

Leggi su open.online

(Di sabato 2 settembre 2023) «Bisogna stare attenti a. Mio marito me lo ripete in continuazione, e la penso anch’io così». A parlare è la showgirl Costanzadi Christian, dopo il tentativo diieri e denunciato con un video su Instagram. Oggi ripercorre quanto accaduto in un’intervista al Corriere della Sera. «Eravamo a cena fuori: io e Christian, insieme a una coppia di nostri amici. Eravamo seduti a un tavolo in un dehors in centro. Appena abbiamo preso posto, come ormai viene automatico un po’ a tutti, abbiamo lasciato i nostri cellulari sul tavolo, in modo da averli sempre a portata di mano. A un certo punto però si è avvicinata a noi una ragazza nomade, con un bambino neonato che teneva in un marsupio. Ha iniziato a parlarci, non ricordo la scusa che ha usato, e nel ...