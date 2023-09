Milano | Comune | ok progetto di riqualificazione | pareti verdi al Lorenteggio

... osserva Stefano Quaglia, ricercatore in Sviluppo urbano al Politecnico di. La lista include ... il gruppo Pulcini, che vorrebbe costruirvi un polo logistico (ipotesi ora esclusa dal), e i ...Sostenuto daldi Foligno e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno , il Festival, ... per il contemporaneo Emanuela Tagliavia (Accademia Teatro alla Scala di), Valerio Longo (...... uno spazio dedicato alla cura della persona, una sartoria, una salettaricreativa e ogni ... Nel 2023, durante una breve gita a, sono stata arrestata davanti al Duomo dopo quasi sei anni ...

Turismo. Con quasi 900mila arrivi, luglio 2023 miglior mese di sempre Comune di Milano

Quasi 900mila arrivi a luglio 2023, il miglior mese di sempre per presenze turistiche a Milano: +33% rispetto al 2019 e +25% sul 2022 ...Si può parlare, quindi, di record per il mese di luglio, sebbene il trend in ascesa sia già stato rilevato anche per i mesi precedenti di quest’anno, tanto che da gennaio la città ha accolto circa 5 ...