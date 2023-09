L'Uefa hadate ed orari delle gare dei gironi di Champions League. Questo il dettaglio delle ... ore 21:00 Real Sociedad - Salisburgo, ore 21:00 Il calendario delI GIORNATA - 19 ...A comunicarlo è stato direttamente iltramite i propri canali. 20:23 Lozano lascia il Napoli: ... 20:15 Empoli, ufficiale Simone Bastoni L'Empoli hal'acquisto di Simone Bastoni: il ...15:11 01 Settembre UFFICIALE: Colombo al MonzaIn attesa di capire chi sarà il nuovo attaccante, ilhala cessione in prestito di Lorenzo Colombo al Monza. 13:47 01 Settembre ...

Milan, ufficializzato il calendario del girone di Champions League Calcio News 24

È stato ufficializzato il calendario con tanto di orari delle partite del girone di Champions League; ecco gli appuntamenti dei rossoneri. Il Milan in Champions League è stato sorteggiato in un gruppo ...L'ultimo giorno di mercato riserva sempre qualche movimento interessante e così è stato anche in casa Sassuolo ...