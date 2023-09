Milan | UFFICIALE la cessione di Ballo-Touré | va al Fulham | la formula

Il calciomercato si è appena chiuso e ilè riuscito, dopo tanti acquisti, a cedere due giocatori sulla lista degli esuberi sin dall'...la riuscita degli affari con un doppio comunicato...Da quest'anno l'edizione diventa ancora più social con " La Suite ", un canale broadcast... Parte a settembre la nuova stagione della UEFA Champions League : si sfideranno Inter,, ...Fodé Ballo - Touré, difensore di proprietà del, si è ufficialmente trasferito in prestito al Fulham. Ecco il comunicato dei rossoneri Fodé Ballo - Touré, difensore di proprietà del, si è ufficialmente trasferito in prestito al Fulham. Ecco il comunicato dei rossoneri. COMUNICATO - ACcomunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno ...

(Milan News 24) Il Milan chiude il mercato estivo piazzando uno dei giocatori rimasti in rosa ma fuori dai piani di Pioli. Si tratta di Fodé Ballo-Touré, passato al Fulham con la formula del prestito.Ballo-Touré, un terzino sinistro di 26 anni, ha firmato in prestito per il resto della stagione 2023/24. Tony Khan ha commentato il trasferimento dicendo: Diamo il benvenuto anche a Fodé Ballo-Touré q ...