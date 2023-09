Milan | scatta il piano bomber | colpo da 60 milioni per Pioli

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 2 settembre 2023) Il calciomercato si è chiuso nella serata di ieri e ilè stato incoronato come squadra regina della sessione estiva. I rossoneri hanno aggiunto 10 giocatori alla rosa di, rimpinguato i reparti carenti, aggiunto titolari importanti e sono riusciti anche a piazzare qualche esubero. Operazioni importanti quelle effettuate dalla nuova dirigenza che, in attesa delle conferme dal campo (fin qui 3 vittorie in 3 giornate) dovevano fare i conti con la pesante eredità lasciata da Maldini e Massara. Un esame che, almeno fin qui, sembra superato a pieni voti.ilNella serata di giovedì, secondo CBS Sport, ilha sondato il terreno per arrivare a Jonathan David, attaccante 23enne del Lille pronto per il grande salto in una big. La formula scelta dai rossoneri ...