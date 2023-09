Migranti | le leggi della civile Europa sono peggio delle nostre

(Di sabato 2 settembre 2023) La favola dell'accogliente e dell'Italia crudele rischia di saltare. Dopo la Francia che respingeva ia Ventimiglia adesso il Belgio ha sospeso la possibilità per gli uomini soli richiedenti asilo di essere ospitati nei centri di accoglienza del Paese. Mentre nella civilissima Svezia potrebbe presto diventare obbligatorio denunciare il soggiorno irregolare degli immigrati. Ma andiamo con ordine. Il governo di Bruxelles in risposta alla crescente emergenza degli arrivi, abbinata alla carenza degli alloggi, ha deciso di destinare i pochi posti disponibili a famiglie e minori. Una scelta che ha innescato le polemicheorganizzazioni non governative e di alcuni avvocati. Ad annunciare la sospensione temporanea è stata la sottosegretaria per l'Asilo e l'immigrazione Nicole de Moor, che ha dichiarato di aspettarsi «un ...

I radicali di Imperia e Ventimiglia stanno inoltre preparando una lettera aperta al prefetto sulla questione, affinché il problema sia finalmente affrontato razionalmente almeno dal punto di ...... come ha testimoniato Abdelkhalek Elbounadi , presidente e fondatore dell'Associazione Culturale Immigrati Alba, chiedendo risposte per ie i senzatetto. E le prime risposte sono arrivate ...Anche, picco di sbarchi: sabato oltre 3mila arrivi - 'Hotspot Lampedusa al collasso'Anche In Grecia il più vasto incendio di sempre in Europa: bruciati 81mila ettari, 20 morti '...

Migranti, Italia condannata per trattamento inumano Il Sole 24 ORE

Siano semplici migranti o richiedenti asilo ... «Ci sono poi altri che non vengono a mettersi in lista, non intendono usufruire di un posto letto, perché sono di passaggio. Solo negli ultimi giorni, ...Non avevo letto la scritta: campo minato ... con altri disgraziati come noi; per questo quando vedo i migranti mi si stringe il cuore. Papà ci aspettava a Ventimiglia, lui e mamma piangevano, io li ...