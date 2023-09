Migranti | Gentiloni bacchetta il suo Pd | Non soffi sul fuoco

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 settembre 2023) Paolo, commissario europeo all'Economia,il Pd sulla comunicazione riguardo ai, in particolare ritiene che al partito di Elly Schlein, che è anche il suo, "non convengaare suldei flussi migratori anche oggi che c'è la destra al governo". Negli ultimi mesi, infatti, la segretaria e i parlamentari dem hanno attaccato l'esecutivo perché non l'alto numero diche stanno sbarcando sulle nostre coste. Tra l'altro, molti sindaci dem del centro e del nord d'Italia si stanno lamentando perché non sono disposti ad accoglierne altri, nonostante l'appello a tenere aperti i porti sbandierato solo fino a quando il carico maggiore restava sulle spalle di Sicilia e Calabria., intervenuto alla Festa dell'Unità a ...