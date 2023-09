Migranti | Fitto | ‘paghiamo scotto delle precedenti gestioni’

(Di sabato 2 settembre 2023) Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Noi paghiamo lodella gestione precedente dell’immigrazione, noi non possiamo invertire questa tendenza dalla mattina alla sera. La visita di Ursula von der Leyen con Giorgia Meloni in Tunisia ha sicuramente fatto capire che qualcosa sta cambiando, perché si è messa in campo una strategia nel Mediterraneo, grazie soprattutto alla presidente del Consiglio”. Lo dice Raffaele, ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, ospite del meeting di Ecr, in corso a Scilla in Calabria.“Si deve pensare che questa è la strada giusta, e anche il piano Mattei in questa direzione, che pone come tema centrale l’Africa in cui si può costruire, investire per evitare quello che succede, e si strutturerà nei prossimi mesi perché non è solo uno slogan”, conclude. L'articolo CalcioWeb.

ROMA – Niente più riparo per i richiedenti asilo adulti, di sesso maschile e soli: è la decisione del governo del Belgio, che di fronte al ciclico aumento degli arrivi alla fine della stagione estiva ...