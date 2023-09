Microsoft AI Translator | Rompi le barriere linguistiche con l’intelligenza artificiale

(Di sabato 2 settembre 2023)AIè lo strumento di traduzione avanzato di, che sfruttaper rompere lee consentirti di comunicare con il mondo in modo semplice e immediato. Questa potente tecnologia di traduzione è progettata per offrire un’esperienza multilingue intuitiva ed efficiente, consentendoti di scoprire nuove culture e connetterti con persone di diverse lingue. Come funziona … ?

per iPhone ed Apple Watch è gratuita e si scarica dallo Store da questo link diretto . Parla e traduci Parla e Traduci è l'app factotum per chi necessita di traduzioni rapide su ...Un altro grande concorrente tecnologico è, che supporta più di 100 lingue e dialetti e ha grandi clienti aziendali, come il gruppo Volkswagen. Nel frattempo, ChatGpt - il bot ...Ma è davvero così Oltre a ChatGPT esistono altri strumenti sofisticati, gratuiti ed eccezionali: è il caso di plugin come Presentationdiper PowerPoint , che crea sottotitoli ...