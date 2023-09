“Mia figlia ha già cambiato 14 insegnanti si sostegno” La denuncia delle associazioni | “Dov’è la continuità didattica?”

(Di sabato 2 settembre 2023) “Miaha diciassette anni e ha giàquattordici docenti di. A settembre, sui tre dell’anno scorso, ne resterà solo uno.la?”. A fare questa domanda al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è Andrea Laurenzi, presidente dell’associazione “Autismo Arezzo” e referente del coordinamento toscano “per l’Autismo” che in queste ore ha scritto una lettera pubblica indirizzata al ministero di viale Trastevere. Unache parte da un dato, fornito dallo stesso Mim: il 59% degli studenti con disabilità, nell’ultimo anno, hainsegnante di. Tradotto in numeri reali, stiamo parlando di oltre 171 mila studenti che non godono ...

Lavita con Lucho' di cui alcuni brani verranno letti dall'attrice Marilù Prati . All'incontro ... Interverrà per la consegna dei premi Rene Maisner ,di Ryszard Kapu ci ski. I Premi ...A un tratto arriva lae, appena mi vede, comincia a chiedermi scusa. Io non capisco, lei mi spiega: "È colpa. Ho pregato tanto che venissi a trovarmi. La preghiera è stata esaudita". Aveva ...Il marito, arrestato in novembre ed estradato nei giorni scorsi in Italia , ha però detto: "... La donna, dopo aver ingannato la, era partita con il marito per il Pakistan da Malpensa il ...

Milena Miconi: “Anche mia figlia fluida, oggi non ci si innamora più del sesso ma… Il Fatto Quotidiano

Lei, in riva all’Adda, dove sua figlia morì a 44 anni uccisa dal compagno, cerca silenzio per poterle parlare. «A volte — confida — le chiedo: come faccio senza di te E invece sto imparando a vivere ...Non litigava; menava. Un arabo diede una pacca a mia madre Anna per strada; lo massacrò». Sua madre era russa. «Figlia del colonnello zarista Alexis von Yourgens, in fuga dalla rivoluzione. A Odessa ...