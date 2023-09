“Mi sento drogata | l’acqua puzza di ammoniaca” | i messaggi di Giulia Tramontano dopo i tentativi di avvelenamento

Leggi su tpi

(Di sabato 2 settembre 2023) Emergono nuovi agghiaccianti dettagli sull’omicidio di, la 29enne incinta di sette mesi uccisa a Senago (Milano) il 27 maggio dal compagno Alessandro Impagnatiello. Prima di ucciderla con 37 coltellate, Impagnatiello ha cercato di avvelenare la donna e il feto che portava in grembo non solo con topicida, come rivelato dall’autopsia, ma anche cone cloroformio. Dettagli, questi, rivelati da Repubblica ed emersi dalle chat die dagli acquisti online di Impagnatiello. Il 16 febbraio, infatti, il barman dell’Armani Cafè ha acquistato via web una confezione di cloroformio stabilizzato con amilene. Prodotto che avrebbe fatto assumere aalmeno una volta, come testimonia uno della ragazza inviato al compagno: “Ho ...