Mi ha ferito sentire Lollobrigida parlare di qualità del cibo | non sa quanto siamo inquinati dentro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) L’insorgenza del cancro colpisce sempre di più i giovani. Ben 8 su 14 dei cancri a maggiore diffusione e big killers tra i giovani appartengono all’apparato digerente. Nessuno sta urlando per questa autentica esplosione di cancro tra i giovani che testimonia una eccezionale e temibile diffusione di“spazzatura” e contaminato. Si guarda alle disfunzioni del nostro microbiota in questa patogenesi, ma che cosa danneggia il nostro microbiota nessuno lo vuole sapere., sempre di più, e si continua a non volerlo vedere. Dobbiamo ammalarci sempre più e dobbiamo farci curare spendendo sempre di più? Questa sembra ormai non solo la logica del mercato farmaceutico ma direttamente la logica di governo e non solo in Italia, ma nel mondo. Mi ha fatto maleil Ministro della tutela ...