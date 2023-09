Mezzoni di sostanza Lisi e Matos possono fare di più

(Di sabato 2 settembre 2023) Debutto convincente per il Perugia, che affronta il Milan con grande personalità. Bozzolan e Seghetti si distinguono, ma non basta per la vittoria. Torrasi e Eboutalib non hanno modo di entrare in ...

