Meteo | in arrivo l' anticiclone Bacco | torna un caldo da piena estate

(Di sabato 2 settembre 2023)in aumento previsto nei prossimi giorni. Con l’dall', il primo weekend di settembre sarà caratterizzato da temperature dasu tutta la Penisola, con caratteristiche sub-tropicali, ovvero africane. Tuttavia, l’non prenderà in pieno l'Italia, ma prediligerà Isole Baleari, Francia e poi Germania. In Italia – spiega Antonio Sanò di www.iL.it - farà sìcome in, ma non sarà così rovente come ad agosto. Sia sabato sia domenica, quindi, il bel tempo sarà prevalente, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni e le temperature cominceranno a salire. I valori massimi torneranno a toccare i 31-33°C al Centro-Sud mentre al ...

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it conferma la previsione dei giorni scorsi e precisa che il caldo africano incon l'anticiclone Bacco non sarà come quello di Nerone o Caronte. ...L'autunno è vicino, quali i maggiori timori per la stagione in, che potrebbe comportare anche nuovi fenomenie piogge 'Timori che non si possa intervenire e quindi passare l'autunno e ...... sarà protagonista del convegno "L'agricoltura tra eventiestremi e transizione green". Dalle ... Domenica 3 settembre alle 15 ci sarà una pedalata nelle campagne centallesi con l'Avis: all'...

Meteo: arriva l'anticiclone BACCO, torna un caldo da piena Estate ... iLMeteo.it

Con l’arrivo del francese, il ‘tuttofare made in Italy’ sembra ora destinato a venir relegato effettivamente in panchina. Ecco a cosa ha pensato il tecnico piacentino Ci son voluti circa tre mesi di ...Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it conferma la previsione dei giorni scorsi e precisa che il caldo africano in arrivo con l’anticiclone Bacco non sarà come quello di Nerone o Caronte.