Metamòrphosi – Roma

(Di sabato 2 settembre 2023)Via Ponte Gagliardo, 149– 04022 Fondi – LT Telefono: 339/3439933 Sito Internet: www.metamorphosirestaurant.com Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 14/20€, primi 16/20€, secondi 18/20€, dolci 8/12€ Chiusura: dal Lunedì al Mercoledì in Estate; dal Lunedì al Giovedì in Inverno OFFERTA Fa il suo ingresso in guida questo ristorante posto alle porte della cittadina di Fondi nei pressi della strada che conduce a Lenola. Un locale dalla lampante vocazione per i banchetti, come evidenziato nell’insegna e nell’impostazione della sala, che ha però delle velleità di cucina ricercata che, a nostro avviso, rimangono in larga parte tali. Il menù, consultabile esclusivamente tramite QR code, è aperto da 3 percorsi, 2 tematici dedicati a mare e terra da 4 portate a 55€ e uno da 6 portate a 70€ che spazia fra le due aree, per proseguire ...