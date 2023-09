Merlino su d’Urso e ascolti di Pomeriggio 5 | “Mi dispiace per lei”

Leggi su biccy

(Di sabato 2 settembre 2023) Ci siamo, lunedì 4 settembre partirà5 e per la prima volta dopo 15 anni al timone non ci sarà più Barbara, ma Myrta. La giornalista che arriva da La7 in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha spiegato che nel programma pomeridiano di Canale 5 tratterà di cronaca (anche nera) e politica. “Sono emozionata, dopo aver superato alcuni momenti di panico puramente esistenziali. Mi hanno proposto una sfida impegnativa e appassionante: rivoluzionare un pezzo di televisione generalista che parla a tantissimi italiani. Chi fa questo mestiere ha l’ambizione di raggiungere un pubblico più ampio possibile e io vorrei provarci raccontando l’Italia come è, partendo dalla vita delle persone. Ci sarà molta cronaca, anche nera, che affronterò nel modo più rigoroso possibile. La politica, da sempre il mio pane, non ...