Mercato Napoli | Meluso e le parole che tutti volevano sentire

(Di sabato 2 settembre 2023) Il direttore sportivo del, Mauro, si è soffermato sulprima della sfida con la Lazio al Maradona. Il direttore sportivo delMauroha fatto un bilancio positivo del calcioestivo della società azzurra. Intervistato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Lazio, il ds ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di aver preso dei calciatori per colmare caselle lasciate vuote da giocatori che sono partiti”. “E’ stato importante confermare calciatori colonna portante della squadra che ha fatto un percorso straordinario e che, con queste aggiunte, ci aspettiamo possa ripetere tale percorso”, ha aggiunto. Il ds è stato ingaggiato quest’estate dal presidente De Laurentiis per sostituire Cristiano Giuntoli, passato alla ...

1 Si è chiusa la lunga finestra di, e quello della Juventus è stato pressochè inesistente. D i nuovo sono arrivati solo Weah e ... PerchéInter e Milan, sulla carta, sono più forti. E' un ...Nella conferenza stampa di presentazione, è intervenuto il direttore sportivo Rosario Primicile che ha fatto il punto dopo la fine del: 'Gli ultimi due acquisti erano già in programma durante ...Ilha salutato Lozano in queste ultime ore di, mentre ha perso Gollini per un infortunio. Per il resto tutti i giocatori saranno disponibili, con Rudi Garcia che schiererà il proprio 4 ...

Napoli, ceduto un centrocampista last minute | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Sommer, Arnautovic, Sanchez. Mentre il voto più alto del mercato lo do a Bologna e Fiorentina, 8. I rossoblu hanno preso giocatori importanti." E ha aggiunto: "Il Napoli merita 7 perché non hanno ...Alla luce della gara fra Napoli e Lazio, hanno parlato anche il direttore sportivo degli azzurri Mauro Meluso ed il portiere Alex Meret ...