Mercato italiano - Cardinali Unrae | Rischiamo di perdere i fondi inutilizzati

Leggi su quattroruote

(Di sabato 2 settembre 2023) In agosto le immatricolazioni sono aumentate per il tredicesimo mese consecutivo (dopo altrettanti cali), ma Andrea, direttore generale dell', l'Associazione delle Case estere, invita alla prudenza: rispetto al 2019, ilè ancora sotto. Il manager, in particolare, lancia l'allarme suistanziati dal governo per aiutare la transizione ecologica, in gran parteanche nel 2023: "Non si può escludere il rischio di perderli", spiega. E sull'architettura dei bonus invita il governo a intervenire:solo per Bev e Phev, contributi più alti e via il tetto al prezzo di listino. Agosto è il tredicesimo mese consecutivo di crescita ed evidenzia due incrementi sensibili di quota di: quello delle autoimmatricolazioni, arrivate al ...