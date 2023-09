Mercato Inter | Spolli | «Un buon mercato | ma meno affascinante di altri»

Ilè finito, si parte, e ora cerchiamo di far vedere a tutti chi siamo e chi vogliamo ... Sembra un Everest giocare contro Juve, Roma ema dobbiamo fare qualcosa per alzare il livello. ...I dettagli Il tecnico dell'Simone Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della Fiorentina. LE PAROLE - "Sì, hanno lavorato molto bene. Sappiamo che è stato fatto ......rinforzata o indebolita In tal senso che voto le darestiL'si è rafforzata e credo Marotta in questo sia il G. O. A. T ('Greatest of all time', 'Il migliore di tutti i tempi' ndr) del...

La Stampa dà i voti al mercato: “Inter da 7, ecco perché. Milan top, voto 8” fcinter1908

Benjamin Pavard ha rappresentato la ciliegina sulla torta del mercato interista. Un colpaccio per la difesa di Simone Inzaghi, che vede rinforzarsi di un profilo internazionale. Il francese è stato ac ..."Soddisfatto del mercato dell'Inter Sì, stanno lavorando molto bene. Sappiamo che è stato fatto un cambiamento importante quest'anno: abbiamo perso giocatori molto importanti e ne sono arrivati ...