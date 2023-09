Mercato del Napoli da bocciare? Del Genio lancia l’allarme

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 2 settembre 2023) Il calciodelsi è concluso con tre colpi in entrata che hanno completato la rosa ma hanno comunque lasciato delle incognite. Gli acquisti di Natan, Cajuste e Lindstrom sono sicuramente importanti per l’economia del club e per il futuro della squadra allenata da Garcia. Sono tutti molto giovani e con tanta voglia di affermarsi a livello internazionale. Basteranno per il salto di qualità preannunciato da De Laurentiis poco prima dell’inizio del campionato? Solo il campo saprà dare il suo giudizio e servirà tempo e fiducia per il gruppo azzurro. Delvaluta ildel: c’è un’incognita Tanti tifosi delsi dicono soddisfatti delle mosse dimesse in atto dal club e tanti altri, invece, non sono felici dei profili che hanno ...