Meloni e Francia rispondono ad Amato | Su Ustica nessun segreto di Stato | se ha nuovi elementi lo dica

(Di sabato 2 settembre 2023) Giorgiaha risposto alle dichiarazioni di Giulianosulla strage di. "Quelle di Giulianosusono parole importanti che meritano attenzione - si legge in una nota pubblicata da Palazzo Chigi -. Il presidenteprecisa però che queste parole sono frutto di...

in pressing su Amato Più cauta la posizione dell'altro vicepremier, nonché ministro degli ... Se chiederemo un chiarimento allaVedremo di cosa si tratta, bisogna essere prudenti e ...... non voglia togliere l'onta che pesa sulla. E può toglierla solo in due modi: o dimostrando ...: 'Ha elementi Li metta a disposizione' - 'Quelle di Amato su Ustica sono parole importanti ...Questo è quanto affermato dalla premier Giorgia, a proposito dell'intervista di Giuliano ... Ha cercato la verità sulla strage di Ustica La responsabilità dellasecondo Giuliano Amato '...

Amato: Dc9 abbattuto dai francesi. Meloni: se ha elementi lo dica Avvenire

In una intervista a Repubblica, Giuliano Amato ha fatto dichiarazioni di peso sulla strage di Ustica. Pronta la risposta di Giorgia Meloni.Il vice presidente del Consiglio italiano interviene dopo le rivelazioni dell'ex premier Giuliano Amato sulla tragedia del DC9 Itavia - "No comment" dall'Eliseo ...