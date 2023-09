Meloni avvisa la maggioranza, "a settembre vietato sbagliare" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il tutto mentre a Roma governo e maggioranza saranno alle prese con la costruzione della manovra, dovendo dimostrare la prudenza e "il massimo della compattezza" a cui la stessa Meloni ha fatto ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa domani in Autodromo a Monza, in occasione del Gran Premio di Formula 1 Pirelli. Lo scorso anno fu il primo in cui Meloni intervenne al Gp d'Italia, ...