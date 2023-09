Marocco | 2 turisti uccisi dalla guardia costiera algerina | superato il confine con l' Algeria con moto d' acqua

in vacanza in. La morte dei duefrancesi . I problemi al confine algerino . Iin vacanza in. Saidia, città di mare marocchina, al confine con l'Algeria, ...... in acque territoriali algerine, dove la guardia costiera spara apparentemente sapendo che si tratta di innocuie non di pericolosi ......diplomatiche con ile il confine tra i due Paesi è chiuso dal 1994 per motivi di sicurezza. La notizia è stata riportata da alcuni media marocchini, secondo cui l'uccisione dei dueè ...

