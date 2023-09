Mareamico | “Chiuso accesso a mare Maddalusa”

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) – "Invece di vigilare e sanzionare chi abbandona i rifiuti, il dipartimento regionale aziende foreste demaniali, hagli accessi al, impedendo di fatto la pubblica fruizione della spiaggia, in piena stagione balneare…complimenti!". Questa la denuncia dell'associazionedi Agrigento. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

