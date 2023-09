Marcell Jacobs oggi a Xiamen | Diamond League 2023 | a che ora e come vederlo in tv | sfida con Kerley

Leggi su sportface

(Di sabato 2 settembre 2023)torna in pista, sede della tappa di. Dopo l’argento in staffetta ai Mondiali di Budapest, l’azzurro cerca conferme sui 100 metri per migliorare il primato stagionale di 10?04 e magari attaccare anche quei 10? netti che rappresentano il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024. In Ungheria l’oro di Tokyo è apparso in crescita e in Cina sfiderà tra gli altri gli statunitensi Frede Christian Coleman, primi frazionisti della 4×100 USA fresca vintrice dell’oro mondiale. Di seguito tutte le informazioni per seguire l’evento in tempo reale. ORARI, TV E STREAMING – I 100 metri delladiandranno in scena alle ore 13:35 italiane di ...