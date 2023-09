Marcell Jacobs ancora in ritardo di condizione | settimo nei 100 metri della Diamond League

(Di sabato 2 settembre 2023)ritorna in pista dopo il Mondiale a Budapest. In Cina, a Xiamen va in scena la. Dopo l’eliminazione in semifinale ai Mondiali di Budapest,ci riprova nei 100. Il velocista azzurro ha concluso alposto con il tempo di 10”05. Ha così eguagliato il suo record personalestagione. Davanti a lui, vincono Christian Coleman (9”83, primato mondiale 2023 al pari di Zharnel Hughes e Noah Lyles).Poi Kishane Thompson, che chiude in 9?85. Terzo Fred Kerley (9”96). Watch as Christian Coleman storms to a World Lead of 9.83s (0.4) in the men’s 100m at the Xiamen! Kishane Thompson out of lane 10 was moving! He ran a huge PB of 9.85s to ...

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen in DIRETTA: Marcell Jacobs sfida Kerley, spettacolo in Cina!

