Mara Venier | cederà la conduzione di Domenica In alla D’Urso? L’elogio alla collega

(Di sabato 2 settembre 2023) In una recente intervista, avvenuta in occasione della rassegna Gli Incontri del Principe,ha parlato di Barbara. La conduttrice, infatti, ha espresso il suo affetto verso l’amica, parlando di quanto è accaduto a quest’ultimo e di quello che è successo in passato con la Rai. Tra le tante domande poste, c’è chi L'articolo

Dopo l addio a Mediaset la conduttrice napoletana potrebbe approdare in Rai.pronta a lasciare il programma che pi di tutti ha segnato la sua ...Tornerà in onda la domenica pomeriggio, ricevendo la linea da. Infatti, anche quest'anno, sarà riproposto 'Da noi... A ruota libera' , talk in cui la Fialdini parla di temi legati all'...Quella che sta per iniziare potrebbe essere l'ultima stagione televisiva alla guida di Domenica In per. Il condizionale è d'obbligo perché con la conduttrice non si può mai dire mai: in teoria avrebbe dovuto lasciare il timone già da tempo, ma ogni anno è sempre presente a portare avanti ...

Mara Venier sostiene Barbara D'Urso in Rai: È brava, il mio posto qualcuno dovrà pur prenderlo Fanpage.it

Nel corso di una recente intervista Mara Venier ha spezzato una lancia a favore di Barbara D'Urso, non escludendo che in futuro possa condurre su Rai 1 proprio la sua "Domenica In".Dopo la rottura con Mediaset la conduttrice napoletana potrebbe approdare in Rai: favorevole la collega e amica ...