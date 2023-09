(Di sabato 2 settembre 2023) Andiamo alla sostanza: lequazione che leggo su certi giornali particolarmente amici del Governo e' che essendoci un governo di destra unifichera' tutto in un soloo per rafforzare il suo ...

'L'ultima legge di riforma dei servizi segreti è del 2007, quindi, in teoria,sarebbe tanto lontana. In realtà in 16 anni è cambiato il mondo più volte', ha continuato. 'Cito soltanto ...Lultima legge e' del 2007 ha riconosciutosarebbe tanto lontana in realta', ma in 16 anni e' cambiato il mondo piu' volte. Cito due espressioni di questo cambiamento: uno e' il fronte ...Anche Alfredo, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul palco ... Mi son permesso di mandargli un messaggio e dire 'Guardi senatore, guarda Carlo,tutto quello che ...

Mantovano: non riformeremo i servizi senza coinvolgere Parlamento Agenzia askanews

Le parole di Giuliano Amato riaprono la ferita dell’abbattimento del Dc9 Itavia nei cieli di Ustica, il 27 giugno 1980, e rischiano di ...Questa mattina al forum Ambrosetti a Cernobbio il ministro Casellati rilancerà il tema delle riforme costituzionali, ripeterà che lo scopo è assicurare la stabilità ...