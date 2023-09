Manovra | Renzi “Mancano 30 miliardi | governo abbassi le tasse”

(Di sabato 2 settembre 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – Per la legge di bilancio “30e non hanno nemmeno gli occhi per piangere”. Lo ha detto il senatore di Italia Viva, Matteo, a margine di un’iniziativa a Firenze. “Invece che fare tante promesse e giratine show come quelle che sta facendo la Meloni – aggiunge – si concentrino su una cosa,no le. Tutte le volte la destra lele abbassa in campagna elettorale a parole. Gli unici che abbassano lesiamo noi ed in questo momento siamo all’opposizione”.-foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

