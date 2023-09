Manovra azzardata in motoscafo | dispersa una turista 20enne

(Di sabato 2 settembre 2023) I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno ancora cercando unatedescacaduta da una barca eda ieri venerdì 1 settembre nel lago d'Iseo. La ricostruzione dell'accaduto si concentra però non più su un tuffo volontario, come era apparso nelle prime ore, ma su un incidente...

I carabinieri hanno denunciato la giovane - 23 anni, anche lei di nazionalità tedesca - che ha effettuato la. Il pm di turno Giovanni Tedeschi sta valutando le ipotesi di reato. . 2 settembre ...I carabinieri hanno denunciato la 23enne che ha effettuato lae il pm di turno Giovanni Tedeschi sta valutando le ipotesi di reato. A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le ...... diciamola tutta, chi non ha mai odiato qualcuno nel corso della propria esistenza E quella volta che vi hanno fregato il posteggio con unaAnche quella conta, o rientra nell' ...

Cade dalla barca per una manovra azzardata, dispersa una turista nel lago d'Iseo Agenzia ANSA

I carabinieri hanno denunciato la giovane - 23 anni, anche lei di nazionalità tedesca - che ha effettuato la manovra. Il pm di turno Giovanni Tedeschi sta valutando le ipotesi di reato.Una turista tedesca di 20 anni è dispersa da ieri nel lago d'Iseo. È caduta in acqua mentre si trovava in barca, in seguito a una manovra azzardata di un'amica, che si ...