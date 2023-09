Manchester City-Fulham sabato 02 settembre 2023 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Jérémy Doku titolare

Leggi su infobetting

(Di sabato 2 settembre 2023) Ildopo aver perso il Community Shield contro l’Arsenal ha vinto la Supercoppa UEFA, seppur ai rigori, e tre partite su tre in campionato, unica squadra a farlo, e pertanto si presenta in questo quarto turno solitario al comando della classifica. Ilinvece per ora sembra aver reagito meglio del previsto alla InfoBetting: Scommesse Sportive e