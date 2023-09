Maestro | un film da Oscar che conferma la grandezza di Bradley Cooper

(Di sabato 2 settembre 2023) Lo si capiva già dai tempi di A Star is Born che dietrosi nascondeva non solo un grande attore ma anche un potenziale grande regista. Oggi, con, il suo nuovosulla storia del musicista Leonard Bernstein, che lo vede sia davanti che dietro la macchina da presa,...

...di Tonia Serrao Soppelsa ed è dedicato al compiantoFederico Savina, docente di 'Tecnica del suono' al Centro sperimentale di Cinematografia e autore della supervisione del suono del'Un ...Ma alla fine, alla domanda su chi sia Argento, l'attrice risponde incerta e un filo disperata: "Non lo so!" approfondimento Dario Argento compie 80 anni: tutti ideldel brivido I ......, con un particolare focus sulla sua coraggiosa storia d'amore circondata dagli echi del pregiudizio. Diretto e interpretato da Bradley Cooper , ilvede tra i produttori Steven ...

Maestro, la recensione | Festival di Venezia | Cinema BadTaste.it Cinema

Maestro arriva a Venezia 80 con la direzione e l’interpretazione di Leonard Bernstein da parte di una grande star, Bradley Cooper. Si tratta del suo secondo film dopo il grande successo ottenuto con l ...Firenze, 2 settembre 2023 – Il maestro Stefano Sollima, il regista di pellicole famose come Acab, Soldado, Suburra, Romanzo criminale – La serie, Adagio, è al lavoro per un nuovo film. E si cercano co ...