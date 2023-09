Maestro | la recensione | l' armonia dolce di un film struggente

Leggi su movieplayer

(Di sabato 2 settembre 2023) Ladi: Bradley Cooper racconta l'amore tra Leonard Bernstein e Felicia Cohn Montealegre (Carey Mulligan, splendida) in unelegante, luminoso e doloroso, legando la drammaturgia della musica a quella del grande cinema. In streaming su Netflix dal 20 dicembre. Sigaretta sempre in mano, come se fosse un'altra bacchetta che detta il tempo della sua vita; camicia intonsa, magari a righe, e poi un ciuffo di capelli, che svolazzano ad ogni giro di quadro. Come per A Star is Born, ma forse un po' di più, visto il timbro e la figura, Bradley Cooper non solo rafforza e legittima la sua posizione d'autore accessibile e sinuoso, ma continua a mescolare insieme il cinema, la musica, la vita. E le emozioni. Ponendosi parallelamente allo spettatore, e in questo caso prendendosi lo spazio della scena, mettendoci la tecnica, il ...