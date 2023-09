“Macron si scusi” La sberla di Amato sul caso Ustica

(Di sabato 2 settembre 2023) Il vaso di Pandora della strage diè stato scoperchiato. E la verità che emerge è a dir poco inquietante. In un’intervista a Repubblica, l’ex premier Giulianoha dichiarato che il Dc9 dell’Itavia precipitato vicino ala sera del 27 giugno 1980 sarebbe stato abbattuto da un missile francese. Dopo aver rivelato la causa dell’atroce incidente, ha aggiunto ulteriori particolari: “Era scattato un piano per colpire l’aereo sul quale volava Gheddafi, ma il leader libico sfuggì alla trappola perché avvertito da Craxi. Adesso l’Eliseo può lavare l’onta che pesa su Parigi”. Cosa è accaduto adLa strage diè stata oggetto di innumerevoli speculazioni dal 1980 ad oggi. Ma non ci si è mai interrogati fino in fondo sull’eventuale responsabilità della Francia, allora governata da ...

'La versione più credibile è quella della responsabilità dell'aeronautica francese, con la complicità degli americani e di chi partecipò alla guerra aerea nei nostri cieli la sera di quel 27 giugno. ...Mi chiedo perche' un giovane presidente come, anche anagraficamente estraneo alla tragedia di Ustica, non voglia togliere lonta che pesa sulla Francia. E puo' toglierla solo in due modi: o ...Dopo quarant'anni ancora un'altra verità La strage di Ustica è 'responsabilità dei francesi', 'Gheddafi avvisato da Craxi', 'accerti la responsabilità e chieda scusa'. E' la verità di Giuliano ...

Amato: Dc9 abbattuto da un missile francese. Macron chieda scusa Avvenire

In un'intervista a Repubblica, l'ex presidente del Consiglio, offre la sua versione su uno dei grandi misteri italiani. Dopo quarant'anni ancora un'altra verità ..."Gheddafi fu avvertito del pericolo e non salì sul suo aereo. E il missile sganciato contro il Mig libico finì per colpire il Dc9 dell'Itavia che si inabissò ...