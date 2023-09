Lukaku-Lautaro è rottura | l’argentino ha smesso di seguire Big Rom sui social

... non troppo lontana, i sogni dei tifosi nerazzurri andavano quasi a veder nella propria squadra un tridente formato da- Dybala; per un incredibile segno del destino e con abile mano ...I tempi della Lu - La con 55 gol tranon sembrano replicabili. Salvo sorprese, che Inzaghi spesso e volentieri sa garantire ai suoi giocatori. JUVENTUS 6 Via Bonucci, Cuadrado, ...L'addio diall' Inter non ha fatto male solo ai tifosi nerazzurri, ma anche e soprattutto al suo ormai ex compagnoMartinez . L'intesa ed il rapporto fra il belga e l'argentino erano cresciuti nel ...

Lautaro e il gesto contro Lukaku: la reazione dopo il passaggio alla Roma Corriere dello Sport

Che l'ambiente nerazzurro, compreso lo spogliatoio, ci fosse rimasto male del comportamento di Romelu Lukaku è cosa ben nota ... Come possiamo infatti vedere sui profili social, Lautaro Martinez ha ...L'Inter ha trovato il suo leader indiscusso, ovvero Lautaro Martinez: l'argentino è il grande protagonista di questo buon inizio di stagione.