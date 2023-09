Lukaku-Gualtieri | Lotito | “La foto? Non parlo” Poi frecciata alla Roma

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) – Ladicon? “Non voglio commentare, non voglio fare polemiche istituzionali”. Claudio, senatore di Forza Italia e patron della Lazio, interpellato dall’AdnKronos sceglie un profilo basso, preferisce tapparsi la bocca dopo aver visto lo scatto del sindaco capitolino, Robertocon l’attaccante belga Romelu, appena sbarcato a, sponda giallorossa. “Da rappresentante delle Istituzioni non credo opportuno dire tanto su questa cosa”, dice il presidente dei ‘cugini’ laziali. “Certo -aggiunge- ho letto le dichiarazioni, ma sullapreferisco non dire nulla, mi fermo qui…”. Il numero uno della squadra biancoceleste invita a “pensare piuttosto ai danni causati dai tifosi giallorossi” che sono ...

