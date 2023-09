Lucia Annunziata | dopo la Rai avventura in politica? Le Europee la attendono…

(Di sabato 2 settembre 2023)la fine della suacon la Rai ne sta per iniziare un’altra nel mondo della? A quanto pare lela attendonoil suo addio (non poco polemico) alla Rai,è in procinto di iniziare una nuova. Non con un nuovo programma e nemmeno nel mondo della televisione. Quello, almeno per il momento, viene accantonato visto che, a quanto pare, ha altre idee per la testa. In particolar modo quelle che portano alla. A lanciare questa clamorosa “bomba” di mercato (politico, visto che quello calcistico si è concluso proprio nella giornata di ieri) ci ha pensato il ‘Corriere della Sera‘....

Il futuro in politica sembrava scontato sin dal momento del suo addio alla Rai, ma ora la nuova carriera dista realmente prendendo forma. La giornalista ed ex conduttrice di Mezz'ora in più su Rai3, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, sarà quasi sicuramente la capolista per il ..., abbandonato il salotto televisivo di Rai 3, torna protagonista nella dinamica politica odierna. Il ruolo super partes , mai realmente interpretato, viene gettato alle ortiche una ...Dà conto dei movimenti in corso il Corriere della Sera, che spiega come il risiko parte dal Sud, 'dovesarà quasi sicuramente la punta di diamante'. Secondo il Corriere, il collegio ...

Lucia Annunziata, indiscrezione clamorosa: dove va dopo l'addio alla Rai Il Tempo

Inizia a prendere forma la squadra di Elly Schlein per le prossime elezioni europee. La segretaria dem inizialmente era orientata a presentare cinque capilista donne per le varie circoscrizioni, ...Il futuro in politica sembrava scontato sin dal momento del suo addio alla Rai, ma ora la nuova carriera di Lucia Annunziata sta realmente prendendo ...