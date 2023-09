Lozano da brividi sul Napoli | “Ci siamo amati | è stato bellissimo”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 2 settembre 2023) Il commovente messaggio di Hirvingale ai suoi tifosi, durante il video che ufficializza il suo ritorno al PSV Dopo 4 anni ricolmi di alti e bassi, Hirvingha ufficialmente lasciato ilper ritornare al PSV. L’operazione si è chiusa con il seguente accordo: cessione a titolo definitivo, nelle casse delentrerà una cifra vicina ai 12,5 milioni di euro. Molto meno dei circa 40 milioni di euro spesi nel 2019 per acquistarlo proprio dal club olandese. Tuttavia, l’operazione è stata decisamente condizionata dal fatto cheera in scadenza con ilnel 2024, dunque il club di De Laurentiis ha preferito monetizzare quest’estate per non perderlo poi a parametro zero la prossima.si presenta al PSV: le sue ...