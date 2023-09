Lovere | 20enne si tuffa nel lago e non riemerge | ricerche in corso

Leggi su bergamonews

(Di sabato 2 settembre 2023). Da venerdì sera, 1 settembre, sono operative diverse squadre di vigili del fuoco, partite da Darfo, Montisola,e Brescia per cercare una ragazza di 20 anni, tedesca, che si èta neldavanti alla Lucchini Rs, nelle acque trae Castro. La giovane era su un gommone in compagnia di tre famigliari, quando dopo le 20,3o di venerdì si sarebbeta nel. Doveva essere un momento di svago e di piacere, ma in pochi istanti si è trasformato in angoscia, paura e allarme. I tre familiari sono tornati al camping Eden di Pisogne, dove il gruppo è alloggiato, per lanciare l’allarme. Immediata si è mossa la macchina dei soccorsi con diverse squadre di vigili del fuoco, partite da Darfo, Montisola,e Brescia che si sono ...