Lorenzo Adorni va “Adagio” solo per Stefano Sollima | «Che emozione la mia prima volta a Venezia»

(Di sabato 2 settembre 2023) La voce tradisce l’. Ma come biasimarlo: a chi non verrebbero le gambe molli pensando al red carpet della Mostra del Cinema di? E lui,, 30 anni, da Parma, fra poche ore sarà circondato dalla bolgia di pubblico e fotografi che creano un muro di fonte alla Sala Grande del Lido. Dove verrà proiettato, inmondiale, Adagio. Il nuovo film diin concorso al Festival. E di cui l’atore è uno dei protagonisti in un cast di stelle. Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini.per citarne alcuni. «È la miain assoluto e sono molto ...

Questa intervista a è pubblicata sul numero 36 di Vanity Fair in edicola fino al 5 settembre 2023 Quando accadono grandi cose come questa è come se si creasse un ponte: da una parte c'è il punto in cui ...

Una paralisi al volto superata e la forza di ricominciare. I «no» ricevuti e i «bei sì». Lorenzo Adorni cerca sempre il lato positivo e ora debutta a Venezia nel film in concorso di Stefano Sollima. S ...