L' omicidio di Giulia Tramontano | i messaggi dopo i tentativi di avvelenamento | Mi sento drogata | l' acqua puzza di ammoniaca

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 2 settembre 2023) Dal delitto di Senago , in cui ha perso la vita la 29enne(la 29enne incinta di sette mesi) uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello , emergono oggi nuovi particolari. Prima di ucciderla, l'uomo ha cercato di avvelenare la compagna non solo attraverso l'uso del topicida, così come riscontrato attraverso l'autopsia, ma anche con l'uso die cloroformio "Ho dormito male,...