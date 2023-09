Lo stadio Bernabeu torna a splendere | è pronta la nuova casa del Real Madrid Il video è da brividi

(Di sabato 2 settembre 2023) La ristrutturazione era stata presentata nel 2019. E ora i lavori delloSantiago Bernabéu sono conclusi. La società delha diffuso un, sui propri canali social, che mostra in tutta la sua bellezza la struttura – all’avanguardia – ristrutturata eper ospitare le partite dei blancos. Nel filmato ci sono, tra le altre cose, le immagini dei lavori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'Union Berlino, squadra sorteggiata nel Girone C di Champions insieme al Napoli ha così commentato il verdetto dell'urna di Montecarlo. "Il nostro viaggio continua. Andiamo allo stadio Diego Armando Maradona, all'Estadio Santiago Bernabéu e ancora all'Estádio Municipal de Braga. Surreale".

Uno stadio Bernabeu tirato a lucido, "spettacolare", scrive il Real Madrid, "per il ritorno a casa". Sì, perché oggi si giocherà Real-Getafe, quarta giornata di Liga. In attesa del volto definitivo dello stadio, che potrebbe essere inaugurato prima di Natale, i Blancos riabbracciano i propri tifosi in un ambiente già profondamente rinnovato.