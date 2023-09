L’MCU ha annunciato nuove date di uscita a causa degli scioperi | ecco quali nomi slitteranno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 settembre 2023)ha rimescolato ledidelle loro serie televisive. What If…?, Echo e Agatha: Coven of Chaos, ora intitolato Agatha: Darkhold Diaries, sono tra i titoli che hanno. La notizia arriva nel bel mezzo mezzo aglidi Hollywood e a un generale rallentamento di Disney+, e a riportarlo e il The Hollywood Reporter.per: slitta What If…?, Echo e Agatha: Coven of Chaos Lo scioperosceneggiatori è iniziato il 2 maggio, mentre quelloattori è iniziato il 14 luglio, con un impatto significativo sulla produzione e sullo sviluppo. Allo stesso tempo, secondo le fonti, la Marvel vuole concentrare i propri sforzi per rendere ogni titolo un evento per i ...