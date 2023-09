LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si avvantaggiano 14 uomini | c’è Samuele Battistella

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA13.33 Herregodts chiude il buco e sono dunque in quattordici nel gruppo di testa. Arriva a 40 secondi il vantaggio su un gruppo che sembra intenzionato a lasciar fare. Si avvicina l’attacco della prima salita. 13.31 Questi i nomi dei 13 attaccanti: Pelajo Sanchez, Jose Manuel Diaz (Burgos BH), Thomas de Gendt (Lotto Dstny), Julius van den Berg, Diego Andres Camargo (EF Education-Easy Post), Nico Denz (BORA hansgrohe),(Astana Qazaqstan), Joel Nicolau (Caja Rural), Bauke Mollema, Kenny Elissonde (Lidl Trek), Paul Lapeira (AG2R Citroen), Max Poole (Team dsm firmenich) e Alan Jousseaume (Total Energies). A loro sta per aggiungersi anche Rune Herregodts (Intermarché Circus Wanty). 13.28 Sono in 13 davanti ed ...