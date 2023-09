LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si affronta la prima salita di giornata | battaglia per andare in fuga

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA13.51 I contrattaccanti si portano immediatamente sulla testa della corsa quando manca poco al GPM. C’è anche Einer Rubio, così come Finn Fisher-Black e Jonathan Castroviejo. Tutti corridori molto interessanti. 13.49 Dal gruppo si sgancia un drappello di contrattaccanti. Tra di loro anche Damiano Caruso! Inizio assolutamente spettacolare, come era lecito attendersi. 13.48 Arriva infatti il ricongiungimento. I 12 uomini che guidano la corsa quando sono passati i primi 25 km sono: Pelajo Sanchez (Burgos BH), Thomas de Gendt, Andreas Kron (Lotto Dstny), Diego Andres Camargo (EF Education-Easy Post), Nico Denz (BORA hansgrohe), Samuele Battistella, Javier Romo (Astana Qazaqstan), Joel Nicolau (Caja Rural), Bauke Mollema, Kenny Elissonde (Lidl Trek), Max Poole ...