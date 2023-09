LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | parte l’attesissima ottava frazione!

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA13.12 PARTITI! INIZIA L’DELLA! 13.10 In attesa dello start ufficiale della frazione, vi riproponiamo la top10 della generale, ricordandovi che appena fuori dalle prime 10 posizioni ci sono Enric Mas, Primoz Roglic e Juan Ayuso: 1 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 21:40:35 2 KUSS Sepp Jumbo-Visma 0:08 3 SOLER Marc UAE Team Emirates 0:51 4 POELS Wout Bahrain – Victorious 1:41 5 CRAS Steff TotalEnergies 1:48 6 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 1:58 7 DE LA CRUZ David Astana Qazaqstan Team 2:23 8 CEPEDA Jefferson Alveiro Caja Rural – Seguros RGA 2:30 9 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 2:47 10 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 2:50 13.07 Caduta per Larry Warbasse. Lo statunitense della AG2R sembra ...