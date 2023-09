LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | muro finale da paura con pendenze al 22%! Roglic attacca?

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ottavadella, terzo e ultimo Grande Giro della stagione che si disputa come da tradizione a cavallo tra agosto e settembre di ogni anno. Tornano protagonisti gli scalatori dopo la volata di ieri vinta a sorpresa da Soupe, frazione di montagna adattissima a fughe e imboscata con undurissimo su una rampa al 22%. Partenza prevista da Dénia e linea del traguardo posto dopo 165 chilometri ricchi di insidie a Xorret de Catí. Nessun arrivo in salita, ma la strada tenderà all’insù per tanti chilometri e le premesse per un grande spettacolo ci sono tutte ...