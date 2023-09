LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | la corsa si infiamma sul temibile Xorret de Cati! 10 km al traguardo | battaglia tra i big!

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17:09 Si stanno già staccando in parecchi sotto il forcing della Jumbo ancora prima della salita. Gruppo maglia rossa che sarà formato da una quarantina di corridori, destinati a ridursi drasticamente. 17:07 Ecco la Jumbo che si porta compatta in testa al gruppo, brillante Martinez nelle prime posizioni. C’è grande lotta per affrontare davanti le prime rampe del muro finale. 17:05 -10km; si fa vedere davanti nel gruppo anche la Movistar, plotone maglia rossa che ha 50? da recuperare. 17:03 5km all’inizio dellode Cati, 3900 metri con pendenza media dell’11% e punte del 22%!! Prepariamoci allo spettacolo! 17:01 -13 km; quartetto al comando con 34? di vantaggio sulla coppia Van Eetvelt e Camargo. Gruppo principale a 58?. Ci avviciniamo a ...