LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | ci si prepara al tremendo Xarret de Cati Caruso nel quartetto di testa | gruppo a 2’30”

16:37 Il compito ci sembra improbo per Damiano. L'azzurro ha dimostrato comunque grande classe e grinta con questa azione, e siamo sicuri non si arrenderà fino all'ultimo metro. Mentre tra gli altri fuggitivi riprendono i tentativi di attacco. 16:35 Davanti però continua a insistere nel proprio lavoro e a credere nelle sue possibilità l'azzurro, che in compagnia di Kron, Rui Costa e Lazkano ha portato a 1? il margine sugli altri fuggitivi.che sotto la spinta di Van Baarle recupera e si porta a 2'44". 16:33 Curiosità per vedere anche le condizioni di Geraint Thomas, l'alfiere di una sfortunata INEOS è già caduto un paio di volte in questa Vuleta, e il suo fisico è un punto interrogativo.